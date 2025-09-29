В Италии резко осадили Зеленского после слов о России

Глава МИД Италии Таяни назвал ошибкой слова Зеленского о якобы российской угрозе

Глава МИД Италии Антонио Таяни прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских беспилотников в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Таяни назвал ошибкой слова Зеленского о якобы российской угрозе и подчеркнул, что тот излишне драматизируют ситуацию.

«Подчеркну, что я не думаю, что <…> [Россия] хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев. <...> Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить», — сказал он.

Дипломат добавил, что после слов украинского лидера он брал консультацию у министра обороны Гвидо Кросетто, чтобы успокоить граждан.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия не является противником его страны. «Все итальянское правительство заявляет, что ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину. Мы не ведем войну против России», — заверил он.

