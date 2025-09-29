Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 29 сентября 2025Силовые структуры

В отношении уехавшей из России журналистки возбудили дело

СК возбудил дело в отношении журналистки Ксении Лариной, уехавшей из России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Струнин Анатолий / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая ранее уехала из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.

Женщина подозревается по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

По версии следствия, Ларина вовремя не отправила в уполномоченный орган информацию, которую должна предоставлять как иностранный агент.

Ранее в одном из интервью журналистка заявила о поддержке Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Военкор показал удар ПВО ВСУ по жилым домам в Киеве

    Работавшая шеф-поваром россиянка планировала отравить бойцов СВО

    Момент уничтожения одного из беспилотников ВСУ под Москвой попал на видео

    Священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси»

    ЦИК Молдавии заявил о победе оппозиционных фракций внутри страны

    Dream Chaser не будет стыковаться с МКС

    Силуанов объяснил преимущества нового роста налогов

    Молодожены попали в смертельную аварию спустя месяц после свадьбы

    В России нашли способ оплатить обновление общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости