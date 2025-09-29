В отношении уехавшей из России журналистки возбудили дело

СК возбудил дело в отношении журналистки Ксении Лариной, уехавшей из России

Следователи возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая ранее уехала из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ.

Женщина подозревается по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

По версии следствия, Ларина вовремя не отправила в уполномоченный орган информацию, которую должна предоставлять как иностранный агент.

Ранее в одном из интервью журналистка заявила о поддержке Украины.

