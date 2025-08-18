Интернет и СМИ
Уехавшая из России известная журналистка заявила о поддержке Украины

Журналистка Ксения Ларина, уехавшая из России, заявила о поддержке Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Известная журналистка Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая из России, заявила о поддержке Украины. Своей позицией она поделилась в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

«[Нужно] беречь то, что есть. Говорить, пока есть возможность говорить. Помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Поддерживать Украину», — высказалась Ларина.

Лазарева поблагодарила Ларину за это рассуждение и пожелала всем зрителям, чтобы они «могли быть свободными».

В этой же беседе Ларина оценила перспективу возвращения в Россию. Она заявила, что не представляет своей жизни в стране. Также журналистка, рассуждая о жизни в Москве, назвала город «колбой ужаса».

До этого Лазарева призналась в любви рэперу Потапу (настоящее имя — Алексей Потапенко), спонсирующему Вооруженные силы Украины. Она подчеркнула, что считает артиста очень смелым человеком.

