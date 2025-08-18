Уехавшая из России журналистка высказалась о возвращении и назвала Москву «колбой ужаса»

Журналистка Ларина заявила, что не может представить свою жизнь в Москве

Известная журналистка и театральный критик Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая в Португалию, оценила перспективу возвращения в Россию. Об этом она высказалась в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

Ларина, живущая в Лиссабоне, заявила, что ей нравится ее размеренный ритм жизни. Она призналась, что не может представить себя в Москве. «Ты помещаешься в эту колбу ужаса, как я это понимаю для себя. И ты из нее не вылезешь никуда, ну вообще. (...) Мне хочется быть где-то вот совсем со своими и не в этой толпе. Я эту толпу ненавижу просто», — порассуждала она, говоря о жизни в российской столице.

Ранее комик Руслан Халитов, уехавший из России, оценил перспективу возвращения. Он подчеркнул, что пока не намерен возвращаться в страну. Самым подходящим местом для жизни и работы юморист назвал США.

Минюст внес Ларину в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года.