В Петербурге на кладбище нашли гигантские грибы

У Смоленского кладбища на Васильевском острове Петербурга нашли гигантские грибы

В Санкт-Петербурге обнаружили необычные грибы гигантских размеров. Об этом сообщила фотограф Маори Мурр, опубликовав кадры находки в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации утверждается, что грибы были найдены у Смоленского кладбище на Васильевском острове. Фотограф предположила, что ей встретился головач гигантский — съедобный гриб из семейства шампиньоновых.

«Смотря на него почему-то сразу вспомнила "Алису в стране чудес". Даже страшно подумать, какая для сбора таких грибов нужна корзина», — задумалась автор поста.

Ранее в природном парке регионального значения «Боева дача» в Курске нашли гигантский гриб из Красной книги. Головач гигантский прежде не встречался в этой местности.