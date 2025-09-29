В России рассказали о борьбе с оппозицией на выборах в Молдавии

«Известия»: Политолог рассказал о борьбе Санду с оппозицией на выборах

Президент Молдавии Майя Санду использовала разные методы для борьбы с оппозицией на выборах. Об этом сообщил политолог Игорь Семеновский в комментарии «Известиям».

«Накануне буквально [парламентских] выборов поменялось более 10 законов, которые регламентируют выборные процедуры. С точки зрения стандартов обеспечения выборного процесса это недопустимо», — рассказал он.

По словам Семеновского, подобные нарушения не дают объективно рассматривать результаты кампании, которые сложно назвать «демократическим отображением выбора молдавского народа».

Ранее Центральный избирательный комитет (ЦИК) Молдавии сообщил результаты парламентских выборов. Оппозиция же отказалась принимать итоги голосования.