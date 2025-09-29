В России захотели учредить День Защитницы Отечества

В России захотели учредить День Защитницы Отечества. С инициативой отмечать День женщин-военнослужащих 29 сентября выступил руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов, передает РИА Новости.

Корсунов направил соответствующее обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину. В пояснении к инициативе говорится, что 219 лет назад — 29 сентября 1806 года — дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы, надела военную форму и под мужским именем Александра Соколова присоединилась к казачьему полку.

Впоследствии она стала первой женщиной-офицером Российской императорской армии, имеет награды. По словам Корсунова, ее образ имеет глубокие исторические корни и в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к подвигу ради Родины.

Ранее было раскрыто число находящихся на СВО россиянок. Как отмечал Корсунов, цифры подтверждают значительный вклад женщин в обороноспособность государства.