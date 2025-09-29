Экономика
17:00, 29 сентября 2025Экономика

В российском городе запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог

В Чите запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Вергун / ТАСС

В Чите запретили возить детей в школу из-за плохого состояния местных дорог, учеников перевели на дистанционное обучение. Такое решение принял комитет образования Газимуро-Заводского округа по решению комиссии по безопасности дорожного движения, передает «Чита.Ру».

С 1 октября в городе закроют несколько участков для перевозки школьников. Запрет последовал за обращением родителей к губернатору Забайкалья Александру Осипову по поводу ужасного состояния дорог. По словам жителей, власти неоднократно обещали провести ремонт, но так этого и не сделали.

По словам председателя комитета образования округа Татьяны Смысловой, принятые меры — «крик души». «Было видеообращение записано даже, но ничего не изменилось, а это было еще в августе. ГИБДД проверила состояние дороги, определила, что движение опасно, дорога разбита и съезды ведут по кюветам», — рассказала она.

Смыслова добавила, что информацию о вынужденном закрытии участков передали в краевые ведомства, ответственные за безопасность движения и состояние дорог.

Ранее в Амурской области большой участок дороги провалился и полностью перекрыл движение. Инцидент попал на видео.

