18:19, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

В США дали оценку российскому национальному мессенджеру

Американский эксперт по цифровой трансформации Шуцман проанализировал MAX
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Оценку российскому национальному мессенджеру MAX дал бывший менеджер американской телекоммуникационной корпорации Sprint Джозеф Шуцман. Об этом пишут «Известия».

По мнению специалиста, MAX является серьезной заявкой РФ на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы. Это не просто инструмент для удобства общения, указал он.

Кроме того, Шуцман оценил небольшой размер приложения, что, по его мнению, указывает на «высокий уровень инженерной подготовки и уважения к пользователям». Также его порадовала интеграция с государственными услугами и развитие цифрового ID. Стабильное качество связи также вошло в список преимуществ мессенджера.

«Важный шаг для MAX — встроить перевод в ядро приложения. В идеале пользователи должны иметь возможность печатать на своем родном языке, а получатель должен легко читать сообщение на своем», — предложил эксперт, отметив, что это позволит сделать мессенджер незаменимым.

Ранее стало известно, что национальный мессенджер MAX с 1 сентября появился на смартфонах, которые продаются в России.

