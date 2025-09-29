Наука и техника
В США усомнились в полете европейского истребителя шестого поколения

Европейский истребитель шестого поколения, который разрабатывают в рамках программы Future Combat Air System (FCAS), никогда не сойдет с чертежной доски и не полетит. В успехе программы усомнился обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Перспективный самолет разрабатывают в качестве замены устаревающих истребителей Rafale и Eurofighter Typhoon. Франция, Германия и Испания учредили программу FCAS в 2017 году. Европа планирует получить новый самолет не ранее 2040 года, однако программа регулярно сталкивается с трудностями.

«Значительные задержки и напряженность в отношениях между странами-участницами препятствовали прогрессу. До сих пор большая часть споров касалась таких вопросов, как распределение рабочих мест, права интеллектуальной собственности и роли лидеров» — пишет издание.

Автор отметил, что Париж «в классической французской манере» неоднократно угрожал выйти из программы, если не будет достигнуто «взаимоприемлемое» соглашение. Он напомнил, что в 1980-е годы Франция вышла из программы Eurofighter по аналогичным причинам. В то же время Германия на фоне сложностей FCAS рассматривала альтернативные варианты партнерства, включая присоединение к британской программе Global Combat Air Programme (GCAP).

В октябре в Берлине состоится встреча, на которой обсудят FCAS. Вайхерт усомнился, что участники программы придут к консенсусу, поскольку «слишком много людей держат руль».

В июле издание Defense News писало, что Франция захотела получить большую долю в европейском проекте FCAS. Париж предлагает усилить долю Dassault Aviation, чтобы избежать задержки в реализации программы.

