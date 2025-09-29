Интернет и СМИ
Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

Ведущая шоу Her Take Майклс покинула студию в разгар спора об Израиле
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фитнес-эксперт и телеведущая из США Джиллиан Майклс покинула студию собственного интернет-шоу «Ее мнение» (Her Take) в разгар спора с соведущими на тему Израиля. Как сообщает Sky News, после этого телезвезда решила не возвращаться на проект.

Между ведущими разгорелась бурная дискуссия из-за конспирологической теории о том, что Израиль причастен к расправе над американским политическим активистом Чарли Кирком. Майклс сильно возмутилась из-за того, что ее коллеги решили обсуждать неподтвержденные заявления, согласно которым премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал организации Кирка крупную сумму денег за то, чтобы они транслировали произраильскую точку зрения.

«Нет никаких доказательств того, что это произошло. Где доказательства?» — возмутилась Майклс. Затем ее соведущая Ана Каспарян обвинила Нетаньяху в том, что тот использовал покушение на Кирка ради собственной политической выгоды. Она также назвала израильского премьера плохим парнем. После этих слов Майклс сняла с себя микрофон и покинула студию.

«Я не знаю, почему каждый наш выпуск заканчивается темой "Как бы нам раскритиковать Израиль", но это для меня. Меня это не интересует», — сказала ведущая коллегам, прежде чем уйти. Она также заявила, что категорически не согласна с их мнением по обсуждаемому вопросу.

Позднее Майклс сообщила, что не планирует продолжать съемки в шоу. В своем аккаунте в X она заявила, что решила уйти из студии, поскольку не хочет поддерживать конспирологические теории, которые могут спровоцировать антисемитизм.

Ранее политический аналитик и американист Павел Дубравский назвал главное последствие расправы над Кирком. По его мнению, из-за случившегося в США стал переосмысляться образ левых.

