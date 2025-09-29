Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

Певец Юрий Лоза заявил, что ему понизили пенсию до 16 тысяч рублей в месяц

Певец Юрий Лоза заявил, что ему урезали пенсию. Об этом он сообщил в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

По словам артиста, из социальных выплат исключили надбавки. Теперь сумма пенсии Лозы не превышает 16 тысяч рублей. Из-за этого автору хита «Плот» приходится больше работать.

«Я артист, у меня есть лишний доход за песни, авторские права, поэтому из моей пенсии убрали московскую доплату. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей. Как можно прожить на 16 тысяч в Москве? Если бы не мои интервью, то давно загнулся бы», — заявил Юрий.

Он добавил, что не считает потери колоссальными, но из-за них вынужден чаще выступать на корпоративах.

