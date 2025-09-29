Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:29, 29 сентября 2025Культура

Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

Певец Юрий Лоза заявил, что ему понизили пенсию до 16 тысяч рублей в месяц
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Певец Юрий Лоза заявил, что ему урезали пенсию. Об этом он сообщил в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

По словам артиста, из социальных выплат исключили надбавки. Теперь сумма пенсии Лозы не превышает 16 тысяч рублей. Из-за этого автору хита «Плот» приходится больше работать.

«Я артист, у меня есть лишний доход за песни, авторские права, поэтому из моей пенсии убрали московскую доплату. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей. Как можно прожить на 16 тысяч в Москве? Если бы не мои интервью, то давно загнулся бы», — заявил Юрий.

Он добавил, что не считает потери колоссальными, но из-за них вынужден чаще выступать на корпоративах.

Ранее стало известно, что певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал веру людей в существование инопланетных цивилизаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости