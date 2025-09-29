Россия
13:43, 29 сентября 2025Россия

Задержавший устроившего резню в российском техникуме подросток рассказал подробности

Подросток рассказал о задержании устроившего резню в архангельском техникуме
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО»

Подросток, задержавший устроившего резню архангельского экс-студента, рассказал подробности о произошедшем. Его слова приводит Telegram-канал «112».

17-летний юноша со своим другом находились возле техникума. Они увидели выбегающего оттуда с ножом бывшего студента. Вдвоем им удалось схватить его и держать до приезда полиции.

Экс-студент напал на преподавателей одного из техникумов Архангельска утром 29 сентября. Пострадали четыре человека. По неподтвержденным данным, завуч учебного заведения получила удары ножом в шею и грудь. Также ранены социальный педагог, гардеробщик и один из учеников.

По словам матери напавшего, утром перед преступлением ее сын вел себя нормально и не жаловался на проблемы. Кроме того, она не узнала нож, который использовал молодой человек, заявив, что он не из их дома.

