В Архангельске бывший студент устроил резню в техникуме, пострадали три человека

Бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики ворвался с ножом в учебное заведение и напал на педагогов. По имеющимся данным, три человека ранены, напавшего удалось задержать и доставить в полицию.

Как пишет издание Baza, нападение на техникум произошло во время первого урока — дверь в кабинет открылась и вбежал парень с ножом и в маске с улыбкой. Он бросился к трибуне, где стояла преподаватель, и ударил ее ножом в спину около трех раз, потом стал бить в шею. Затем нападавший принялся кидаться на всех подряд, пока его не скрутили другие студенты. Один из учащихся рассказал, что услышал крики из коридора. Потом они с одногруппниками увидели молодого человека с ножом.

Пытается выбежать из техникума, дверь закрыта на шпингалет, его пинают в этот момент два человека, которые за ним бежали, — он отрывает шпингалет и убегает. После чего я и мой знакомый из группы выбегаем за ним, у ворот он попытался меня пырнуть, успешно увернулся и он побежал дальше. Уже подбегая к дороге, он опять останавливается — я ему говорю: «Бросай нож, тебе ***!» Он снимает маску, перчатки, бросает нож, мы его заламываем и ведем в техникум студент Архангельского техникума строительства и экономики

Что известно о напавшем

По некоторым данным, юноша увлекался запрещенной в России террористической тематикой, а впоследствии решил и сам организовать нападение на бывшее учебное заведение. За два часа до атаки он поменял аватар в соцсетях на вооруженного мужчину в маске и с пистолетом. Также не исключено, что парень был подражателем Луиджи Манджоне, обвиненного в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare в США. За два часа до атаки бывший студент выложил в соцсетях фото стрелка с такими же словами («deny, defend, depose»), которые тот оставил на гильзах на месте расправы в Нью-Йорке.

Отмечается, что, хотя молодой человек в школе был на хорошем счету, в техникуме у него начались проблемы с учебой, и со второго курса его отчислили. Именно месть пока рассматривается как основная причина нападения. Завучи и учитель русского языка Ольга Иванова, на которую он набросился первой, была в комиссии по его отчислению. Telegram-канал «112» пишет, что он «целенаправленно шел ее убивать». Социальный педагог Татьяна Винокурова получила удар ножом, когда пыталась защитить коллегу. Уже после, когда напавший убегал, ранение получил студент. Shot уточняет, что Иванова серьезно пострадала: по словам очевидцев, бывший студент ударил ее ножом в шею и в грудь. Женщине сейчас проводят операцию.

На входе в техникум не было охраны и рамок

Shot указывает, что рамок металлоискателя и охраны нет на входе в Архангельский техникум строительства и экономики. Студенты поделились, что иногда на входе дежурит женщина, которая проверяет студенческие билеты, но часто и это минимума не делают.

Напавший же, как отмечается, вошел в здание без студенческого, который он сдал после отчисления, и с ножом в рюкзаке. Документы на входе у него не спросили.

Студенты также рассказали, что парень был отчислен заслуженно, потому что не смог сдать один из экзаменов на втором курсе. Завуч Ольга Иванова же, напротив, никогда не относилась плохо к учащимся. Один из студентов, у которого также были проблемы с успеваемостью, рассказал, что преподаватель защищала его на совете профилактики.