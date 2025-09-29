Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 29 сентября 2025Мир

Захарова сделала предупреждение европейским политикам

Захарова: Манипулирующие Украиной политики в Западной Европе кормят змею с руки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Западноевропейские политики, которые манипулируют Украиной, должны отдавать себе отчет в том, что своими действиями они «кормят змею с руки». С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Те, кто в настоящий момент в Западной Европе манипулирует, играется с киевским режимом, должны понимать, что они просто кормят змею с руки», — указала дипломат.

27 сентября стало известно, что Европейский союз (ЕС) намерен передать Украине замороженные российские активы в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который постоянно блокирует решения Брюсселя по антироссийским санкциям.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Берлин выступает за предоставление Киеву беспроцентного кредита почти на 140 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Спектакль с Панкратовым-Черным оказался под угрозой срыва

    Россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления

    Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

    Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

    В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости