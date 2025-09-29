Захарова: Манипулирующие Украиной политики в Западной Европе кормят змею с руки

Западноевропейские политики, которые манипулируют Украиной, должны отдавать себе отчет в том, что своими действиями они «кормят змею с руки». С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Те, кто в настоящий момент в Западной Европе манипулирует, играется с киевским режимом, должны понимать, что они просто кормят змею с руки», — указала дипломат.

27 сентября стало известно, что Европейский союз (ЕС) намерен передать Украине замороженные российские активы в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который постоянно блокирует решения Брюсселя по антироссийским санкциям.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Берлин выступает за предоставление Киеву беспроцентного кредита почти на 140 миллиардов евро.