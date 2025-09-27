Раскрыт план Евросоюза по передаче Украине российских активов

Politico: Евросоюз намерен передать Украине российские активы в обход Венгрии

Европейский союз (ЕС) намерен передать Украине замороженные российские активы в обход Венгрии. План ЕС раскрыл европейский дипломат в беседе с изданием Politico.

Как заявил собеседник издания, Евросоюз собирается заручиться поддержкой большинства стран по данному вопросу на встрече лидеров блока в Копенгагене. Это позволит изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который постоянно блокирует решения ЕС по антироссийским санкциям, пояснил он.

В публикации также сказано, что Испания, Польша, Германия и страны Балтии поддерживают любые инновационные идеи по использованию замороженных российских активов. При этом Франция и Италия к этому относятся с осторожностью. Венгрия тем временем пока никак не комментировала планы Евросоюза принимать решения по поводу антироссийских санкций большинством голосов, а не единогласно.

