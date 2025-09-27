Мир
14:10, 27 сентября 2025

Раскрыт план Евросоюза по передаче Украине российских активов

Politico: Евросоюз намерен передать Украине российские активы в обход Венгрии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен передать Украине замороженные российские активы в обход Венгрии. План ЕС раскрыл европейский дипломат в беседе с изданием Politico.

Как заявил собеседник издания, Евросоюз собирается заручиться поддержкой большинства стран по данному вопросу на встрече лидеров блока в Копенгагене. Это позволит изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который постоянно блокирует решения ЕС по антироссийским санкциям, пояснил он.

В публикации также сказано, что Испания, Польша, Германия и страны Балтии поддерживают любые инновационные идеи по использованию замороженных российских активов. При этом Франция и Италия к этому относятся с осторожностью. Венгрия тем временем пока никак не комментировала планы Евросоюза принимать решения по поводу антироссийских санкций большинством голосов, а не единогласно.

Ранее США выдвинули Индии требование о прекращении закупки российской нефти. В противном случае страны не подпишут соглашение о партнерстве.

