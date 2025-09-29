Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 29 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии

Зеленский поздравил Санду с успехом на выборах в Молдавии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии, поздравив нынешнего президента республики Майю Санду с успехом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Молдавии Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха», — написал Зеленский.

По его словам, России якобы не удалось провести «подрывную деятельность и дезинформацию» в республике, а Украина всегда поддерживает Молдавию.

Ранее стало известно, что оппозиционный Патриотический блок победил на парламентских выборах в Молдавии на участках в России и Приднестровской Молдавской республике (ПМР). По итогам обработки 100 процентов протоколов оппозиция набрала на российских участках 67,44 процента.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

    Раскрыт неожиданный защитник мозга при инсульте

    В Европе захотели ограничить права представителей России

    Бойцы СВО захватили украинский безэкипажный катер-«матку»

    Еврокомиссар рассказала о следующем шаге для вступления Украины в ЕС

    Минэнерго заявило о серьезной проблеме геологоразведки в России

    Доктор Мясников назвал самый серьезный постулат для защиты от раннего инфаркта

    Мать архангельского экс-студента раскрыла детали его подготовки к резне в техникуме

    Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии

    Уникальный Aurus Senat Киркорова за миллионы рублей сняли на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости