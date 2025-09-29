Силовые структуры
Журналистку обвинили в фейках о Российской армии

Против журналистки Лученко возбудили дело за фейки о ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве следователи возбудили дело в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом) по обвинению в фейках о Вооруженных силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, Лученко выложила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров посты с ложной информацией о Российской армии.

Дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Журналистку планируют объявить в международный розыск и заочно арестовать.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которая уехала из России.

