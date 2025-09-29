Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 29 сентября 2025Бывший СССР

Значение взятия Шандриголово под контроль ВС России назвали

Марочко: Взятие Шандриголово позволит наступать на трех направлениях
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации, взяв под контроль населенный пункт Шандриголово на территории Донецкой народной республики (ДНР), смогут атаковать на трех направлениях. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение населенного пункта Шандриголово носит стратегический характер, поскольку данный населенный пункт может использоваться в дальнейшем в качестве плацдарма для продвижения как на север, юг, так и на запад», — рассказал Марочко.

По его словам, ВС России смогут атаковать на изюмском направлении, в сторону Красного Лимана и в направлении славянско-краматорской агломерации.

О взятии села Шандриголово в ДНР ранее сообщило Министерство обороны. За сутки, добавили в оборонном ведомстве, противник потерял более 220 бойцов, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 4 орудия полевой артиллерии, 13 автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Другие возможности у США иссякли». Трамп разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Насколько это опасно?

    Возможно место работы в колонии бывшего российского генерала связали с макаронами

    В российском городе запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог

    В МИД Украины пригрозили способным достать до любой точки России оружием

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Саакашвили признал себя бездомным

    Описаны последствия возможной конфискации российских активов для Европы

    На показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок

    Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

    Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости