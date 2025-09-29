Значение взятия Шандриголово под контроль ВС России назвали

Марочко: Взятие Шандриголово позволит наступать на трех направлениях

Вооруженные силы Российской Федерации, взяв под контроль населенный пункт Шандриголово на территории Донецкой народной республики (ДНР), смогут атаковать на трех направлениях. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение населенного пункта Шандриголово носит стратегический характер, поскольку данный населенный пункт может использоваться в дальнейшем в качестве плацдарма для продвижения как на север, юг, так и на запад», — рассказал Марочко.

По его словам, ВС России смогут атаковать на изюмском направлении, в сторону Красного Лимана и в направлении славянско-краматорской агломерации.

О взятии села Шандриголово в ДНР ранее сообщило Министерство обороны. За сутки, добавили в оборонном ведомстве, противник потерял более 220 бойцов, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 4 орудия полевой артиллерии, 13 автомобилей.