7 октября в Москве отмечают свой праздник столичные промышленники. А во всем мире празднуют День вежливых людей. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 7 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.
Праздники в России
День московской промышленности
7 октября в столице отмечается молодой праздник — День московской промышленности. Его учредили только в 2017 году, чтобы чествовать столичных предпринимателей, которые помогают развивать промышленный сектор Москвы. Этот день служит напоминанием о значении промышленности для экономики города и страны в целом, а также о вкладе в нее работников различных отраслей — от машиностроения и пищевой промышленности и от химии до электроники.
Праздники в мире
День вежливых людей
Неофициальный праздник призван повысить ценность вежливости и культуры в обществе. Ведь хорошие манеры – это не просто формальные слова и жесты. Это поддержка окружающих людей и способ выразить уважение к чувствам человека, независимо от его пола, происхождения, религии или культурного наследия.
Какие еще праздники отмечают в мире 7 октября
- День библиотекаря в Армении.
Какой церковный праздник 7 октября
День памяти равноапостольной Феклы Иконийской
Равноапостольная Фекла Иконийская считается одной из первых женщин-мучениц. Жила она во II веке. По преданию, Фекла в юности услышала проповедь апостола Павла и настолько сильно впечатлилась, что приняла христианскую веру и отправилась вслед за ним. Старшие члены ее семьи оказались против ее решения, ведь планировали выгодно выдать ее замуж. За противостояние родителям, язычеству и поклонение христианскому богу Феклу начали преследовать. Через несколько лет ее схватили и подвергли пыткам, заставляя вернуться к язычеству, но это лишь усилило ее веру.
Какие еще церковные праздники отмечают 7 октября
- Дeнь пaмяти проповедника Никандра Пустынножителя, Псковского чудотворца;
- День памяти священномученика Василия Воскресенского, диакона;
- День Мирожской иконы Божией Матери.
Приметы на 7 октября
- Если выпал снег — зима будет суровой и с большими сугробами.
- Если посеять озимые в этот день, урожая не будет.
- Если 7 октября тепло и солнечно, стоит ждать мягкой зимы.
Кто родился 7 октября
Владимир Путин
7 октября 73 года исполняется действующему президенту России Владимиру Путину. Окончив юридический факультет Ленинградского государственного университета, он начал карьеру в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР, где служил до распада Советского Союза. В 1990-х годах Путин начал активно участвовать в политической жизни — сначала в Петербурге, а потом уже на уровне страны. В 1999 году он был назначен сначала исполняющим обязанности президента России, а в марте 2000 года был избран президентом. Путин занимал этот пост с 2000 по 2008 год, затем стал премьер-министром, а потом вновь был избран президентом — в 2012-м, 2018-м и 2024-м годах.
Анастасия Стоцкая
43 года исполняется российской певице и актрисе Анастасии Стоцкой. Она — звезда российских мюзиклов, играла главные роли в «Нотр-Дам де Пари», «Чикаго» и «Шахматах». За яркую игру девушка даже удостоилась премии «Золотая маска» — престижной награды для театральных артистов. Также Стоцкая не против появиться и на телевидении: не так давно российский зритель мог увидеть ее в одном из звездных конкурсов песни с переодеваниями в ростовые костюмы.
Кто еще родился 7 октября
- Анатолий Руденко (43 года) — российский актер;
- Марьяна Ро (26 лет) — российская блогерша;
- Том Йорк (57 лет) — британский музыкант и певец, лидер группы Radiohead;
- Тони Брекстон (58 лет) — американская певица.