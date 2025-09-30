7 октября в Москве отмечают свой праздник столичные промышленники. А во всем мире празднуют День вежливых людей. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 7 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День московской промышленности

7 октября в столице отмечается молодой праздник — День московской промышленности. Его учредили только в 2017 году, чтобы чествовать столичных предпринимателей, которые помогают развивать промышленный сектор Москвы. Этот день служит напоминанием о значении промышленности для экономики города и страны в целом, а также о вкладе в нее работников различных отраслей — от машиностроения и пищевой промышленности и от химии до электроники.

Праздники в мире

День вежливых людей

Фото: Mina Rad / Unsplash

Неофициальный праздник призван повысить ценность вежливости и культуры в обществе. Ведь хорошие манеры – это не просто формальные слова и жесты. Это поддержка окружающих людей и способ выразить уважение к чувствам человека, независимо от его пола, происхождения, религии или культурного наследия.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 октября

День библиотекаря в Армении.

Какой церковный праздник 7 октября

День памяти равноапостольной Феклы Иконийской

Равноапостольная Фекла Иконийская считается одной из первых женщин-мучениц. Жила она во II веке. По преданию, Фекла в юности услышала проповедь апостола Павла и настолько сильно впечатлилась, что приняла христианскую веру и отправилась вслед за ним. Старшие члены ее семьи оказались против ее решения, ведь планировали выгодно выдать ее замуж. За противостояние родителям, язычеству и поклонение христианскому богу Феклу начали преследовать. Через несколько лет ее схватили и подвергли пыткам, заставляя вернуться к язычеству, но это лишь усилило ее веру.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 октября

Дeнь пaмяти проповедника Никандра Пустынножителя, Псковского чудотворца;

День памяти священномученика Василия Воскресенского, диакона;

День Мирожской иконы Божией Матери.



Приметы на 7 октября

Если выпал снег — зима будет суровой и с большими сугробами. Если посеять озимые в этот день, урожая не будет. Если 7 октября тепло и солнечно, стоит ждать мягкой зимы.

Кто родился 7 октября

Фото: Sergey Bobylev / TASS / Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

7 октября 73 года исполняется действующему президенту России Владимиру Путину. Окончив юридический факультет Ленинградского государственного университета, он начал карьеру в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР, где служил до распада Советского Союза. В 1990-х годах Путин начал активно участвовать в политической жизни — сначала в Петербурге, а потом уже на уровне страны. В 1999 году он был назначен сначала исполняющим обязанности президента России, а в марте 2000 года был избран президентом. Путин занимал этот пост с 2000 по 2008 год, затем стал премьер-министром, а потом вновь был избран президентом — в 2012-м, 2018-м и 2024-м годах.

43 года исполняется российской певице и актрисе Анастасии Стоцкой. Она — звезда российских мюзиклов, играла главные роли в «Нотр-Дам де Пари», «Чикаго» и «Шахматах». За яркую игру девушка даже удостоилась премии «Золотая маска» — престижной награды для театральных артистов. Также Стоцкая не против появиться и на телевидении: не так давно российский зритель мог увидеть ее в одном из звездных конкурсов песни с переодеваниями в ростовые костюмы.

