Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

Суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 7 миллионов рублей по двум протоколам

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на семь миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что корпорацию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Компания не удалила сведения, убрать которые необходимо было в соответствии с требованиями российских законов. О какой именно информации идет речь, в сообщении не уточняется.

Суд составил в отношении Apple два протокола и назначил по каждому из них штраф в 3,5 миллиона рублей. Так, корпорацию обязали выплатить семь миллионов рублей.

Apple неоднократно штрафовали за нарушение этой статьи КоАП. Так, например, в сентябре с компании взыскали 3,5 миллиона, а в июне обязали выплатить шесть миллионов рублей по двум административным протоколам.