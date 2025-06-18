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20:20, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей

Корпорацию Apple оштрафовали на шесть миллионов рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать корпорацию Apple на шесть миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, это решение было принято за отказ удалять запрещенный контент.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере трех миллионов рублей по обоим протоколам», — приводит агентство слова своего источника в суде.

Известно, что заседания, на которых были приняты эти решения, прошли в закрытом режиме.

Ранее Таганский суд Москвы обязал Apple выплатить три миллиона рублей за отказ удалять со своих платформ запрещенную информацию. До этого корпорацию оштрафовали по другой причине — за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). С компании взыскали 7,5 миллиона рублей. А в ноябре 2024 года Apple назначили штраф в 3,6 миллиона рублей.

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