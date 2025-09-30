Богатый мужчина поселился на улице и стал жить на тысячу рублей в месяц ради свободы

В Китае богатый мужчина добровольно стал бездомным

Мужчина по имени Чжао Дянь отказался от роскошного образа жизни и поселился на улице в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам 32-летнего Дяня, он получил престижное образование, долгое время жил за границей, работал в крупных компаниях и был богат. Однако ощущал, что все это сковывает его. Чувствуя себя одиноким в другой стране, Дянь даже устроился работать в китайский ресторан, где мог общаться с соотечественниками. «Мытье посуды может принести счастье, так зачем ждать идеальной работы?» — поделился своими мыслями он.

В 2023 году Дянь вернулся в Китай. Какое-то время он работал официантом, а потом решил полностью изменить жизнь и добровольно стал бездомным. Теперь, как утверждает мужчина, он тратит всего 100 юаней (тысячу рублей) в месяц, питается в благотворительных забегаловках и иногда моется в хостелах. Это помогает ему чувствовать себя свободным.

При этом мужчина везде с собой носит электронную книгу, много читает и организует книжные клубы и психологические консультации. Он создал проект, который помогает молодым людям избавиться от гнета токсичной академической среды и понять, чего они действительно хотят.

Как признается Дянь, родители не поддерживают его. Они живут в Новой Зеландии и не выходят на контакт с сыном. У самого Дяня уже есть дочь. Ей 10 лет, она живет в Нью-Йорке, и общается с отцом только по интернету.

Ранее сообщалось, что в Лондоне швед, оставшийся без работы и дома, после судебных разбирательств поселился в одном из самых дорогих районов города. Мужчине помогают соседи: они жертвуют ему люксовую одежду и приносят еду из элитных магазинов.