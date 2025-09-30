Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:44, 30 сентября 2025Бывший СССР

Более 20 военных ВСУ ликвидированы при ракетном ударе в Волчанске

ТАСС: В Волчанске при ракетном ударе ликвидированы более 20 военных ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы в Волчанске в Харьковской области при ракетном ударе. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в результате удара было уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, в том числе офицерский состав.

Кроме того, высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады, добавил представитель российских силовых структур.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ и уничтожили два самолета ЯК-52. Они также ударили по местам хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Украина массированно атаковала пять российских регионов

    В лесу у Синельниково ликвидировали блокированные подразделения ВСУ

    В Норвегии сообщили о дроне на газовом месторождении

    В российском регионе из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение

    Боец рассказал о расстреле ВСУ из танка собственных сослуживцев

    Россиянам с социальными выплатами напомнили об истекающей 1 октября особенности льгот

    Жених упал замертво во время свадебного танца с невестой

    Мужчина с большим пенисом пожаловался на деликатную проблему

    Дуа Липа вышла на сцену в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости