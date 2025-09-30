Наука и техника
09:02, 30 сентября 2025Наука и техника

Британия впервые применила ракеты NSM

Фрегат ВМС Британии впервые применил противокорабельную ракету NSM
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: British Royal Navy

Корабль «Сомерсет» королевских военно-морских сил (ВМС) Британии впервые применил противокорабельную ракету Naval Strike Missile (NSM) в ходе учений. Об этом пишет Army Recognition.

Фрегат типа 23 провел первые боевые стрельбы ракетой NSM в рамках учений Aegir 25 на норвежском полигоне Андейя. «Это подчеркивает усилия Лондона по восстановлению надежного варианта нанесения надводных ударов на дальние расстояния после вывода из эксплуатации [ракет] Harpoon» — говорится в публикации.

«Сомерсет» стал первым кораблем ВМС Британии, который может нести NSM. В дальнейшем Лондон планирует переоборудовать все корабли типа 23 и 45 под новые ракеты.

NSM разработала норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. Контракт на выпуск первых изделий заключили в 2007 году. Считается, что ракета весом более 400 килограммов несет 120-килограммовую боевую часть. Дальность полета дозвуковой NSM составляет более 300 километров.

В апреле американское издание The National Interest писало, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников в радиусе 300-400 миль.

