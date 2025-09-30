С 1 октября в России начнется осенний призыв в армию и поднимут оклады военным

С 1 октября в России вступает в силу ряд новых законов и правил, которые коснутся миллионов. Среди них — начало осеннего призыва на срочную службу в Вооруженных силах (ВС), рост окладов военных, силовиков и чиновников, кредитные каникулы для самозанятых, малого и среднего бизнеса, а также возможность получать пособия в цифровых рублях и не платить НДС за некоторые товары. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Начало осеннего призыва и рост окладов военных

Начнется осенний призыв на срочную службу в ВС России, впервые будут использоваться электронные повестки . Призыв продлится до конца календарного года. Согласно указу президента страны, всего в армию отправят 135 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

. Призыв продлится до конца календарного года. Согласно указу президента страны, всего в армию отправят 135 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Военнослужащим и силовикам поднимут оклады, выплаты увеличатся на 7,6 процента. Повышение распространяется как на контрактников, так и на срочников, а также на сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН и других ведомств. Также вырастут пенсии военных пенсионеров.

Чиновникам и федеральным бюджетникам поднимут зарплаты

Зарплаты федеральных чиновников тоже вырастут на 7,6 процента . Это касается окладов и президента, и премьер-министра, и глав федеральных органов власти, а также дипломатических работников.

. Это касается окладов и президента, и премьер-министра, и глав федеральных органов власти, а также дипломатических работников. Увеличатся оклады сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов и других госслужащих . Индексация коснется лишь тех, кто получает зарплату из федерального бюджета.

. Индексация коснется лишь тех, кто получает зарплату из федерального бюджета. На 7,6 процента увеличат размер вознаграждения адвокатов по назначению, которые участвуют в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Изменения в экономике

Самозанятые, а также малый и средний бизнес смогут брать кредитные каникулы на срок до полугода на займы, полученные после 1 марта 2024 года . Общая сумма долговых обязательств, на которую можно получить льготу, не должна превышать 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов — для микропредприятий, 400 миллионов — для малого бизнеса и 1 миллиард — для среднего. Еще одним условием является отсутствие просрочек по платежам в течение 30 последних дней.

. Общая сумма долговых обязательств, на которую можно получить льготу, не должна превышать 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов — для микропредприятий, 400 миллионов — для малого бизнеса и 1 миллиард — для среднего. Еще одним условием является отсутствие просрочек по платежам в течение 30 последних дней. Вводится маркировка новых категорий товаров . В этот список, в частности, вошли цемент, бетон, гипс, строительные смеси и растворы. Кроме того, обязательной станет маркировка для ряда категорий косметики и бытовой химии, а также спортивного питания.

. В этот список, в частности, вошли цемент, бетон, гипс, строительные смеси и растворы. Кроме того, обязательной станет маркировка для ряда категорий косметики и бытовой химии, а также спортивного питания. Россияне смогут получать пенсии и социальные пособия в цифровых рублях. При этом переход на третью форму денег в России (первые две — наличные и безнал) будет добровольным — для этого потребуется дать соответствующее согласие через мобильное приложение своего банка. Цифровой рубль существует в виде кода на специальной платформе Центробанка. Его курс всегда равен 1:1 к наличному и безналичному рублю.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Другие нововведения