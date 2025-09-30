Депутат Рады написал письмо Лукашенко

Депутат Рады Дубинский написал письмо президенту Белоруссии

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский написал письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко, приветствуя инициативу белорусского лидера начать диалог о завершении военных действий. Текст нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

«От имени здравомыслящих украинцев, надеющихся на мир и восстановление отношений между тремя славянскими государствами, разрешите поприветствовать вашу инициативу начать диалог с Владимиром Зеленским о завершении войны», — написал депутат.

В своем письме он заявил, что власти Украины пытаются доказать, что украинцы не желают прекращения боевых действий, что не соответствует действительности. В своем обращении Дубинский попросил Лукашенко включить вопрос освобождения людей, которые преследуются на Украине за свою позицию о необходимости прекращения боевых действий, в инициативу мирного диалога.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин сходятся в презрении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.