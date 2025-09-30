Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:49, 30 сентября 2025Бывший СССР

Депутат Рады написал письмо Лукашенко

Депутат Рады Дубинский написал письмо президенту Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский написал письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко, приветствуя инициативу белорусского лидера начать диалог о завершении военных действий. Текст нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

«От имени здравомыслящих украинцев, надеющихся на мир и восстановление отношений между тремя славянскими государствами, разрешите поприветствовать вашу инициативу начать диалог с Владимиром Зеленским о завершении войны», — написал депутат.

В своем письме он заявил, что власти Украины пытаются доказать, что украинцы не желают прекращения боевых действий, что не соответствует действительности. В своем обращении Дубинский попросил Лукашенко включить вопрос освобождения людей, которые преследуются на Украине за свою позицию о необходимости прекращения боевых действий, в инициативу мирного диалога.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин сходятся в презрении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Последствия тарана дома дочерью авторитета Цапка показали на видео

    Раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

    Стало известно о смерти одного из основателей российской перинатологии

    Гособвинение запросило срок для российской оперной певицы

    Депутат Рады написал письмо Лукашенко

    Трамп понадеялся на урегулирование конфликта на Украине и постучал по дереву

    В России высказались о позиции Трампа по украинскому конфликту

    Россиянам дали совет на случай перерасчета при плохом отоплении

    Трамп выразил возмущение из-за поставок оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости