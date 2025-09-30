Диетолог предупредил об опасности нового тренда в питании

Диетолог Гоуленд: Избыток клетчатки в рационе грозит вздутием и болью в животе

Новый популярный в социальных сетях связанный с питанием тренд, согласно которому нужно есть как можно больше клетчатки, может быть опасен для некоторых людей, предупредил диетолог, доктор биохимических наук Макс Гоуленд. Об этом он заявил в разговоре с изданием Daily Mail.

Специалист рассказал, что рекомендованная норма клетчатки в день составляет примерно 30 граммов для взрослых, а цель нового тренда — увеличить ее количество до 40-50 граммов. Однако, как заверил диетолог, ее избыток в рационе может принести здоровью больше вреда, чем пользы.

Главная опасность заключается в том, что чрезмерное потребление клетчатки грозит вздутием, спазмами и болью в животе, а также повышенным газообразованием. «Диета с высоким содержанием пищевых волокон в сочетании с низким потреблением воды может привести к твердому стулу и запору», — добавил ученый.

К другим неприятным последствиям он отнес раздражение кишечника, перегрузку пищеварительной системы и снижение усвояемости таких важных минералов, как кальций, железо, магний и цинк. Особенно опасна такая диета для людей с заболеваниями ЖКТ, болезнью Крона или синдромом раздраженного кишечника, потому что такая система питания может спровоцировать обострение этих недугов, заверил Гоуленд.

Ранее диетолог Оскар Фернандес призвал отказаться от пончиков. По его мнению, это самый вредный продукт, так как пончики состоят из рафинированной муки, сахара и большого количества пережаренного масла.