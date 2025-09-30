Доктор Мясников назвал неожиданное последствие секса для мужчин

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданное последствие секса для мужчин. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что мужчины после секса могут столкнуться с головной болью. «Вечно от вас головная боль одна», — в шутку добавил доктор, обращаясь к женщинам.

Ранее Мясников пожаловался на одну проблему, связанную с интимной близостью. Врач отметил, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом.

Перед этим Мясников ответил на вопрос, нужна ли для здоровья интимная близость после 60 лет. Он также признался, что с возрастом все женщины стали казаться ему красивыми.