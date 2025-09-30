Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 30 сентября 2025Мир

Келлог раскрыл подход Трампа к конфликту на Украине

Келлог заявил, что у Трампа сбалансированный подход к конфликту на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп сохраняет «сбалансированный подход» к военному конфликту на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог по Украине на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

«Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать… Он идет прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично», — сказал политик.

При этом Келлог подчеркнул, что одной из ошибок администрации экс-президента Джо Байдена был отказ от диалога с Россией. «Нельзя просто встать на одну или другую сторону, так это не работает», — добавил он.

Ранее спецпосланник Трампа заявил, что американская сторона пока не выносила вердикт о поставке боевого оружия Украине, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, это касается крылатых ракет Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дело принимает серьезный оборот». Украина атаковала Россию ракетами «Нептун» и сотней беспилотников

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Российский «Сварог-стрела» перехватит БПЛА самолетного типа

    Россиянка назвала тварями помогающих бойцам СВО волонтеров и поплатилась

    Во Франции раскритиковали Зеленского после одного требования к Западу

    Страна Восточной Европы решила отказаться от российского газа

    Россиянам назвали причины для отказа в компенсации за потоп в квартире

    Подмосковье станет винодельческим регионом

    Употребивший снюс на камеру президент Польши рассказал о беседах с призраком-русофобом

    Модному в 2000-х образу предрекли популярность осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости