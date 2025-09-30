Келлог раскрыл подход Трампа к конфликту на Украине

Келлог заявил, что у Трампа сбалансированный подход к конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет «сбалансированный подход» к военному конфликту на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог по Украине на Варшавском форуме по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

«Я думаю, что президент Трамп был исключительно сбалансированным, и именно это он всегда старается делать… Он идет прямо посередине, и это лучшее, что он может сделать публично», — сказал политик.

При этом Келлог подчеркнул, что одной из ошибок администрации экс-президента Джо Байдена был отказ от диалога с Россией. «Нельзя просто встать на одну или другую сторону, так это не работает», — добавил он.

Ранее спецпосланник Трампа заявил, что американская сторона пока не выносила вердикт о поставке боевого оружия Украине, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, это касается крылатых ракет Tomahawk.