Кипр приостановил в России прием заявок на визу

Власти Кипра приостановили в России прием заявок на визу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Guo Mingfang / XinHua / Global Look Press

Кипрские консульства в России сообщили, что не принимают заявки на визы до 3 октября. Информация опубликована на сайтах московской и петербургской дипмиссий.

Уточняется, что консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге с 30 сентября по техническим причинам приостановили до дальнейшего уведомления аккредитацию всех туристических агентств. В связи с этим не принимаются заявки на визы от туристических агентств.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что дипмиссии до 6 октября приостанавливают прием заявок от турагентств в связи с изменениями системы въезда и выезда в ЕС.

Ранее сообщалось, что визовые центры Чехии закрылись в России в последних числах сентября.

