Компаньон бывшего главы Совета судей России попал под стражу по делу о мошенничестве

Компаньон бывшего главы Совета судей России, экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрей Марченко арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марченко Ивана Дворовенко.

Он заявил, что Марченко попал под стражу еще в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы арестовал все имущество Момотова, а также, по антикоррупционному иску Генпрокуратуры наложен арест на имущество 22 связанных с ним лиц, включая его мать. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы экс-судьи, речь идет о сумме более девяти миллиардов рублей.