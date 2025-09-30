Имущество главы Совета судей России арестовали

Суд арестовал все имущество главы Совета судей России Момотова

Останкинский суд Москвы арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке, главы Совета судей России Виктора Момотова. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства утверждает, что, помимо самого Момотова, по антикоррупционному иску Генпрокуратуры наложен арест на имущество 22 связанных с ним лиц, включая его мать. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы экс-судьи, речь идет о сумме более девяти миллиардов рублей.

Момотов ушел в отставку, чтобы не подрывать авторитет судебной власти. Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его полномочия 26 сентября. При этом статус судьи в отставке оставляет ему гарантии неприкосновенности.