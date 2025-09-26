Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:13, 26 сентября 2025Силовые структуры

Главу Совета судей лишили полномочий после иска Генпрокуратуры

ВККС лишила главу Совета судей Момотова полномочий после иска Генпрокуратуры
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Уточняется, что решение было принято в связи с его письменным заявлением об отставке. Кроме него, полномочий по той же причине лишили еще 14 судей и руководителей судов. Момотов остается в статусе судьи в отставке, предполагающем гарантии неприкосновенности.

23 сентября Генпрокуратура России подала в Останкинский суд Москвы антикоррупционный иск к Момотову и потребовала конфисковать его имущество на девять миллиардов рублей. Из документа следовало, что судья вопреки запрету на предпринимательскую деятельность участвовал в гостиничном бизнесе, а также был связан с криминальными авторитетами.

В ответ на эти сообщения Момотов попросил проверить новости о нарушении им антикоррупционного законодательства и выразил готовность предоставить все необходимые документы и пояснения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко узнал от Путина об «очень хорошем предложении» для Украины

    В Подмосковье объявили опасность из-за маловодья

    Нефть резко подорожала

    Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества с ремонтом

    Звезда «Зачарованных» высказалась об удалении грудных имплантов фразой «я отпускаю тело»

    Россиянин устроил дебош в самолете, обозвал попутчика «узкоглазым» и попал на видео

    Главу Совета судей лишили полномочий после иска Генпрокуратуры

    Над Германией заметили БПЛА

    Новая находка раскрыла тайну происхождения человека

    В городе России появились листовки о вступлении несовершеннолетних в брак с мусульманами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости