Главу Совета судей лишили полномочий после иска Генпрокуратуры

ВККС лишила главу Совета судей Момотова полномочий после иска Генпрокуратуры

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Уточняется, что решение было принято в связи с его письменным заявлением об отставке. Кроме него, полномочий по той же причине лишили еще 14 судей и руководителей судов. Момотов остается в статусе судьи в отставке, предполагающем гарантии неприкосновенности.

23 сентября Генпрокуратура России подала в Останкинский суд Москвы антикоррупционный иск к Момотову и потребовала конфисковать его имущество на девять миллиардов рублей. Из документа следовало, что судья вопреки запрету на предпринимательскую деятельность участвовал в гостиничном бизнесе, а также был связан с криминальными авторитетами.

В ответ на эти сообщения Момотов попросил проверить новости о нарушении им антикоррупционного законодательства и выразил готовность предоставить все необходимые документы и пояснения.