14:04, 30 сентября 2025Мир

Лавров высказался о проукраинской позиции спецпосланника Трампа

Лавров заявил, что Келлог выступает с проукраинских позиций
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога, отметив расхождение с официальной позицией Вашингтона. Об этом он заявил во время выступления итогам XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Кит Келлог выступает с абсолютно проукраинских позиций, хотя президент [США Дональд] Трамп всегда говорит, что он посредник, и Украина с Россией должны решать все напрямую», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, Келлог советует Украине принять существующую ситуацию с территориями и не беспокоиться о будущих изменениях, ссылаясь на опыт Прибалтики после распада СССР. При этом глава МИД отметил, что такая риторика расходится с позицией Трампа.

Ранее Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий. «Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова обратимся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР», — сказал он.

