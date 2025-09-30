Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 30 сентября 2025Из жизни

Легендарного Даремского зверя заметили около фермы

Daily Star: В Великобритании заметили легендарного Даремского зверя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Davidvraju / Wikimedia

В Великобритании жители графства Дарем заметили похожего на пантеру хищника рядом с фермой в районе поселения Спеннимур. Об этом пишет Daily Star.

Зверя заметил Эндрю Белл 22 сентября. Крупное животное прогуливалось в поле возле фермы, а затем спряталось в зарослях. Белл заявил, что кошка была размером с большую собаку. «Я был метрах в 35 от нее. Она была угольно-черного цвета и размером примерно с немецкую овчарку, но движения и поведение были как у кошки. Просто потрясающе», — рассказал британец, которому удалось снять загадочное животное на камеру мобильного телефона.

Местные жители заявили, что Белл столкнулся с легендарным Даремским зверем, который, согласно легенде, появляется в этом районе с 1990-х годов и нападает на скот. Один из жителей окрестностей Спеннимура написал, что его домашний кот примерно в четыре раза меньше животного, которое снял Белл.

Материалы по теме:
Таинственные огромные кошки бродят по Британии. Почему ученые утверждают, что их не существует?
Таинственные огромные кошки бродят по Британии.Почему ученые утверждают, что их не существует?
14 декабря 2024
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022

Фермер Бретт Форрест рассказал, что в 2016 году неизвестное животное выпотрошило и сожрало теленка у него на ферме. Мужчина, хорошо знакомый с повадками обитающих в регионе хищников, заявил, что, судя по характеру повреждений, это могла сделать только крупная кошка.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально больших представителей кошачьих и даже снимали их на видео.

Ранее похожего на пантеру хищника заметили в графстве Ланкашир. Таинственное животное стояло у проволочной ограды на холме и было одного роста с ней.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Мерц заявил об окончании мира в Германии

    Украинский город подвергся массированному налету дронов

    Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

    Петербуржцы решили не платить за такси и избили водителя

    Легендарного Даремского зверя заметили около фермы

    Воевавшего за Украину брата Вэнса пригласили на форум в Польше

    В России придумали способ защитить нефтезавод от дронов ВСУ

    Киев увидел в словах Орбана о беспилотниках на Украине признание

    В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости