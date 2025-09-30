Легендарного Даремского зверя заметили около фермы

Daily Star: В Великобритании заметили легендарного Даремского зверя

В Великобритании жители графства Дарем заметили похожего на пантеру хищника рядом с фермой в районе поселения Спеннимур. Об этом пишет Daily Star.

Зверя заметил Эндрю Белл 22 сентября. Крупное животное прогуливалось в поле возле фермы, а затем спряталось в зарослях. Белл заявил, что кошка была размером с большую собаку. «Я был метрах в 35 от нее. Она была угольно-черного цвета и размером примерно с немецкую овчарку, но движения и поведение были как у кошки. Просто потрясающе», — рассказал британец, которому удалось снять загадочное животное на камеру мобильного телефона.

Местные жители заявили, что Белл столкнулся с легендарным Даремским зверем, который, согласно легенде, появляется в этом районе с 1990-х годов и нападает на скот. Один из жителей окрестностей Спеннимура написал, что его домашний кот примерно в четыре раза меньше животного, которое снял Белл.

Фермер Бретт Форрест рассказал, что в 2016 году неизвестное животное выпотрошило и сожрало теленка у него на ферме. Мужчина, хорошо знакомый с повадками обитающих в регионе хищников, заявил, что, судя по характеру повреждений, это могла сделать только крупная кошка.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, множество жителей разных графств сообщали, что видели аномально больших представителей кошачьих и даже снимали их на видео.

Ранее похожего на пантеру хищника заметили в графстве Ланкашир. Таинственное животное стояло у проволочной ограды на холме и было одного роста с ней.