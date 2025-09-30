Силовые структуры
19:26, 30 сентября 2025

Младенец заплатил жизнью за ссору родителей в российском регионе

В Бурятии дали 14 лет колонии мужчине, расправившемуся с дочерью назло жене
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Республике Бурятия»

В Республике Бурятия местному жителю дали 14 лет колонии за расправу над младенцем. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 31 августа 2024 года в улусе Дэдэ-Ичетуй мужчина и его сожительница распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Раздосадованный мужчина причинил дочери несовместимую с жизнью травму, а после спрятал тело. Зашедшая в гости соседка не обнаружила младенца и, почуяв неладное, вызвала полицейских. Тело девочки без признаков жизни нашли на веранде.

Суд приговорил россиянина к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

