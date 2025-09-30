Бывший СССР
На Украине заявили о прохождении важного этапа на пути вступления в ЕС

Вице-спикер Рады Корниенко: Киев прошел скрининг законодательства ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев прошел скрининг Европейского союза (ЕС) на соответствие национального законодательства нормативным требованиям. О прохождении Украиной важного этапа на пути вступления в ЕС заявил в Telegram вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

«Нам в консолидированных усилиях удается делать уверенные шаги, которые приближают полноправное членство нашего государства в европейской семье», — приводятся в публикации слова нардепа.

Он отметил, что в ближайшее время Киев и Брюссель откроют первый кластер переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в блокировке процесса вступления Киева в ЕС. По словам дипломата, Будапешт продолжает блокировать открытие переговорных кластеров, несмотря на «конструктивную позицию» Киева.

