17:43, 30 сентября 2025

На Украине пожаловались на Венгрию из-за одного решения

Сибига: Венгрия продолжает препятствовать вступлению Украины в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Венгрия продолжает препятствовать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделал в интервью агентству «Укринформ» глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Андрей Сибига.

«К сожалению, Венгрия продолжает блокировать (открытие переговорных кластеров — прим. «Ленты.ру»), несмотря на все наши предложения и конструктивную позицию Украины», — рассказал он.

Сибига отметил, что 1 октября в Копенгагене состоится неформальный саммит глав государств и правительств ЕС. На встрече будут обсуждать вопрос вступления Украины в объединение стран, а также гарантии безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта.

В том же интервью глава МИД Украины пригрозил ответить Венгрии на блокировки СМИ. Он подчеркнул, что Киев будет отвечать зеркально на все недружественные шаги Будапешта.

