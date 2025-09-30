На Западе призвали восстановить диалог с Россией

Западные страны должны восстановить диалог с Россией и прекратить эскалацию политического кризиса. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию», — написал политик.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация продолжает поддерживать диалог с Россией, несмотря на конфликт на Украине.