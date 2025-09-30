Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 30 сентября 2025Мир

На Западе призвали восстановить диалог с Россией

Финский политик Мема: Запад должен восстановить диалог с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Западные страны должны восстановить диалог с Россией и прекратить эскалацию политического кризиса. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию», — написал политик.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация продолжает поддерживать диалог с Россией, несмотря на конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости