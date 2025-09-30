Мир
Немцы выразили недовольство работой Мерца

Институт Forsa: 7 из 10 немцев недовольны работой Мерца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Семь из десяти немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом стало известно из опроса института Forsa.

Согласно результатам опроса, 70 процентов опрошенных граждан Германии негативно оценивают деятельность немецкого канцлера. При этом основное недовольство высказывают сторонники оппозиционных партий, в то время как приверженцы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) (64 процента) удовлетворены работой Мерца.

Кроме того, 54 процента опрошенных считают, что Германия нуждается в проведении социальных реформ этой осенью, а 24 процента респондентов говорят, что реформы необходимо претворить в жизнь до конца следующего лета.

Ранее стало известно, что Мерц начал «крестовый поход» на главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Уточняется, что глава немецкого правительства хочет, чтобы Берлин снова принимал самые важные решения в Европе.

