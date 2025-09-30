Продавцы автомобилей в России перестали давать скидки

«Ъ»: Более 70 процентов автопроизводителей сократили использование скидок в РФ

В сентябре продавцы автомобилей в России резко сократили скидочные программы, из-за чего стоимость новых машин по сравнению с началом лета в среднем выросла на 1-10 процентов. Об этом со ссылкой на опрошенных дилеров пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что по итогам августовских обсуждений давать значительно меньше скидок или вовсе отказаться от них решили более 70 процентов производителей.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили, что летние акции были связаны с желанием подстегнуть падающий рынок. Однако когда клиенты стали немного активнее, а запасы у дилеров и импортеров снизились, ситуация изменилась.

По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, многие бренды, в том числе Lada и Geely, либо существенно ограничили, либо отменили скидки на отдельные модели. Опрошенные изданием собеседники полагают, что подорожание автомобилей продолжится до конца года, хотя вторичный сегмент оно затронет слабо.

Один из источников полагает, что к 2026 году автомобили подорожают на 10-15 процентов, а скидок станет еще меньше. К такому результату приведет и восстановление спроса. Так, гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, подтверждая тенденцию, рассказал, что за неделю с 22 по 28 ноября было продано 32,3 тысячи новых автомобиля, что стало максимумом с начала года.

Ранее Целиков отмечал, что с 2020 по 2025 год средний легковой автомобиль в стране постарел с 13,6 года до 15,5 года. За первые восемь месяцев 2025 года в России продали почти 3,9 миллиона автомобилей с пробегом, при этом почти четверть (23,4 процента) приходится на машины старше 20 лет, а столько же — на машины в возрасте от 15 до 20 лет.