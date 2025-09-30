Новый роман автора «Ведьмака» вышел одновременно в России и во всем мире

Новый роман писателя Анджея Сапковского под названием «Перекресток воронов» выходит в России одновременно со всем миром. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

Отмечается, что книга появится в продаже во вторник, 30 сентября. Это первое произведение Сапковского о Ведьмаке Геральте более чем за десять лет. Известно, что «Перекресток воронов» рассказывает о юности главного героя, который впервые покидает Каэр Морхен в одиночку и выезжает на Большак.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке» «Сезон гроз» вышел в 2013 году. По мотивам книг также была создана серия видеоигр.

Ранее Сапковский рассказал о неприятном опыте работы с представителями стриминговой платформы Netflix над сериалом «Ведьмак». По словам автора, его идеи во время съемок сериала постоянно игнорировались.

