Новый способ заработать появился у российских блогеров

В VK Видео появился новый источник дохода для креаторов

В VK Видео появилась возможность поддержать авторов через кнопку под роликом или на странице канала. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Как рассказали в VK, для блогеров это дополнительный источник монетизации, для зрителей — доступ к эксклюзивному контенту. Авторы могут настроить один или несколько уровней поддержки с разными преимуществами: от эксклюзивных роликов до закрытых прямых эфиров и бонусного контента. Зрители выбирают подходящий уровень и получают все привилегии этого уровня и всех предыдущих. Настройка VK Donut доступна через сообщество, прикрепленное к каналу в VK Видео.

«Популярность VK Видео продолжает расти: сервис объединяет десятки миллионов зрителей и авторов. Встроенная поддержка через VK Donut открывает новые форматы взаимодействия с аудиторией и дополнительный источник дохода. Мы последовательно развиваем различные сценарии монетизации, чтобы все больше авторов могли расти и создавать оригинальный контент», — рассказал вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Как отметил директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев, монетизация в соцсетях меняется, и важно не только помогать авторам зарабатывать, но и бесшовно встраивать поддержку в сам процесс потребления контента. «Для нас это стратегический вектор: мы продолжаем развивать инструменты, которые делают творчество самодостаточным и помогают авторам строить долгосрочные отношения с аудиторией», — подчеркнул он.

