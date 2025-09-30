Орбан ответил Туску после слов о войне с Россией

Орбан раскритиковал заявление Туска о войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление своего польского коллеги Дональда Туска о том, что Запад фактически находится в состоянии войны с Россией. Его пост опубликован в соцсети X.

«Уважаемый Дональд Туск, вы можете думать, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия — нет. Европейский союз — тоже нет. Вы играете в опасную игру с жизнями и безопасностью миллионов европейцев. Это очень плохо!» — написал Орбан.

Ранее Туск призвал лидеров общественного мнения «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что война с Россией — не перспектива, а уже состоявшийся факт. «Это война. Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это все равно война», — сказал политик.