План Трампа по завершению конфликта оценили

WSJ: План Трампа по Газе пытается устранить пробелы, которые мешали дипломатии

План американского лидера Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа пытается устранить пробелы, которые до сих пор мешали дипломатии. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник по Ближнему Востоку в администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«К чести этого плана следует сказать, что он пытается устранить некоторые пробелы, которые до сих пор мешали дипломатии», — сказал он. По его словам, это предложение еще больше усиливает дипломатическое давление в дополнение к военному давлению, с которым уже сталкивается палестинское радикальное движение ХАМАС.

При этом, по словам официальных лиц, Израиль помог сформировать план и настоял на внесении ряда поправок, которые вошли в окончательный вариант. В частности, предложение оставляет открытой возможность создания суверенного палестинского государства, но не содержит фразы «решение о двух государствах».

Ранее Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Среди прочего, американский лидер не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой. Вместо этого Трамп предлагает заморозить все военные операции и ввести туда международный контингент с участием арабских сил.