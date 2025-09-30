Полуторагодовалый мальчик откусил матери сосок во время грудного вскармливания

В США сын откусил сосок кормящей его грудью матери

В США женщина получила травму во время кормления полуторагодовалого сына. Об этом сообщает People.

Засыпая на груди у матери, 22-летней Ребекки Конклин, ребенок неожиданно с силой укусил ее. Отняв от себя мальчика, молодая женщина заметила кровь у него на подбородке и обнаружила, что ее сосок буквально «висел на ниточке». Сын практически откусил его. «Самым странным было то, что я не чувствовала боли», — призналась она.

Врачи в приемном отделении объяснили американке, что рана заживет сама, как обычная ссадина. Они предложили ей пластырь, антисептик и заживляющую мазь. Инцидент заставил ее досрочно завершить лактацию. Несмотря на травму, полученную при вскармливании, женщина не жалеет о своем опыте и планирует кормить грудью будущих детей.

Видео на платформе TikTok, где Конклин рассказала о произошедшем, набрало более 700 тысяч просмотров и вызвало оживленную дискуссию среди молодых матерей. Многие из них признались, что теперь испытывают тревогу при кормлении, хотя автор публикации не ставила целью напугать кого-либо. «Грудное вскармливание и так дается нелегко — никто не должен стыдиться своего выбора», — подчеркнула американка.

Ранее сообщалось, что пользовательнице TikTok Жанель, поехавшей с супругом в четырехдневный отпуск в Пуэрто-Рико, пришлось во время поездки кормить его грудью. Женщина недавно родила, поэтому хотела захватить в отпуск молокоотсос, но забыла это сделать.