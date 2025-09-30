Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:18, 30 сентября 2025Силовые структуры

Порезавший педагогов в российском техникуме оказался за решеткой

Напавшего с ножом на педагогов экс-студента архангельского техникума арестовали
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Липницкий / ТАСС

Суд в Архангельске заключил под стражу бывшего студента техникума, который напал с ножом на преподавателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Юноша пробудет в СИЗО два месяца. На суде он заявил, что хотел лишь припугнуть завуча, уточняет Telegram-канал Shot.

О нападении на архангельский техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Утром молодой человек прошел в здание учебного заведения и напал на сотрудников. В результате его действий пострадали четыре человека, самого злоумышленника задержали студенты.

Оказалось, что ранее задержанный тоже учился в этом техникуме, но был отчислен. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь двух и более лиц, он частично признал вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    В России назвали изменившее ход истории событие

    Суд решил судьбу российской оперной певицы

    105-летняя женщина поделилась самым простым секретом долголетия

    CAS обязал ЦСКА выплатить бывшему главному тренеру компенсацию

    Рудковская решила возродить дачу Фаберже

    Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

    Родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми

    Магазины бизнесмена Ефремова решили закрыть из-за обвинений в финансировании ФБК

    Разработано универсальное средство против боли и алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости