Порезавший педагогов в российском техникуме оказался за решеткой

Напавшего с ножом на педагогов экс-студента архангельского техникума арестовали

Суд в Архангельске заключил под стражу бывшего студента техникума, который напал с ножом на преподавателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Юноша пробудет в СИЗО два месяца. На суде он заявил, что хотел лишь припугнуть завуча, уточняет Telegram-канал Shot.

О нападении на архангельский техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Утром молодой человек прошел в здание учебного заведения и напал на сотрудников. В результате его действий пострадали четыре человека, самого злоумышленника задержали студенты.

Оказалось, что ранее задержанный тоже учился в этом техникуме, но был отчислен. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь двух и более лиц, он частично признал вину.

