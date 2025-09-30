Силовые структуры
Атаковавший педагогов российского техникума экс-студент высказался о своей вине

Напавший на педагогов техникума в Архангельске частично признал вину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Липницкий / ТАСС

Бывший студент, напавший на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики, частично признал вину на допросе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Молодой человек находится в статусе подозреваемого.

Утром 29 сентября экс-студент напал с ножом на преподавателей колледжа, из которого был отчислен. В результате пострадали три сотрудника, двух из них госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на двух и более человек. Юноше грозит до 15 лет колонии.

