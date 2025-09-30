Экономика
17:11, 30 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Последствия отказа Болгарии от российского газа раскрыли

Аналитик Юшков: Болгария откажется от российского газа ради бонусов Брюсселя
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария может отказаться от российского газа и остановить транзит взамен на обещанные Брюсселем бонусы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что к 2027 году Болгария откажется от закупок российского газа. Об этом заявил министр энергетики этой восточноевропейской страны Жечо Станков.

Аналитик напомнил, что Болгария еще ранее отказалась от поставок газа «Газпромом», но покупает российский по происхождению энергоноситель у посредников через «Турецкий поток». В настоящее время Евросоюз активно изучает вопрос введения запрета на импорт российского газа, минуя право вето Венгрии и Словакии через страну-транзитера, которой Болгария и является, отметил он.

«Если Болгария перекрывает транзит, то фактически все наши поставки останавливаются. Я думаю, что Брюссель пообещал какие-то бонусы Болгарии. Они вполне могут транзит остановить, а для себя газ российский по происхождению продолжать закупать через турецких трейдеров. А какой он там в реальности у трейдеров, понять будет сложно», — объяснил Юшков.

Эксперт считает, что ту же ситуацию можно будет прогнозировать и в отношении российской нефти, где транзитером выступает Украина. Сейчас газ более актуален, потому что США строят новые заводы по сжижению газа и для них нужно расчистить рынок сбыта в Европе, заключил аналитик.

Ранее о планах Болгарии отказаться от транзита российского газа в 2026 году говорил глава ее правительства Росен Желязков. По словам представителя властей, Болгария полностью обеспечивает как свою промышленность, так и население за счет импорта сжиженного газа.

